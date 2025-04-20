Diyarbakır'da ölümlü trafik kazasının görüntüler ortaya çıktı

DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan otomobil sürücüsü Emin Ateş, 7 Nisan tarihinde Üniversite Köprüsü’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından çiftçilik yapan 4 çocuk babası Emin Ateş’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak, Kocaköy ilçesi Kırsal Günalan Küme Evleri, Ateşler mezrasında toprağa verildi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Günler sonra, kazanın, belediye otobüsünün araç içi kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin aniden otobüsün olduğu şeride geçtiği, Ateş’in son anda manevra yapıp yine kendi şeridine geçmeye çalıştığı ancak kazanın yaşandığı görüldü.

SÜRÜCÜNÜN SON GÖRÜNTÜSÜ DÜĞÜNDEN

Emin Ateş’in Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğretmen olan kuzeninin düğününde oynadığı görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde Ateş’in düğünde oynadığı ve üzerine para atıldığı görülüyor.