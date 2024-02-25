Diyarbakır'da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
AA

Diyarbakır'da Ercan A.'nın idaresindeki otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası geniş çaplı tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)