Diyarbakır'da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

AA
Diyarbakır'da Ercan A.'nın idaresindeki otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası geniş çaplı tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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