Diyarbakır'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

DHA
Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Arslanoğlu Mahallesi'nde, Ramazan Çelik yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, E.D.'nin kullandığı 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dede ile torunu kazada can verdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Çelik ve otomobilde bulunan torunu Hasan Aras’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobildeki ağır yaralı M.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyon şoförü gözaltında
Kamyon sürücüsü E.D. de gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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