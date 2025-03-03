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Diyarbakır'da petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü

Diyarbakır'da petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü Ergani ilçesinde petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği 48 yaşındaki üç çocuk babası Çetin Çakır, yaşamını yitirdi.