Diyarbakır'da petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü

DHA
Diyarbakır'da Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi’nde toprağa verildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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