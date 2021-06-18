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    Diyarbakır'da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu

    Restoranın kurşunlandığı sırada balkonda uyuyan F.İ. isimli kadın yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 10:12
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    Diyarbakır'da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu

    Diyarbakır'ın  Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kapalı olan bir restorana ateş açıldı.

    Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

    ŞÜPHELİLER KAÇTI

    Saldırganlar, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş edip, ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

    Diyarbakır da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu #1

    BALKONDA UYURKEN VURULDU

    Bu sırada balkonda uyuyan F.İ. isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar, bazı ev ve iş yerlerine de isabet etti.

    F.İ. çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Diyarbakır'da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu VİDEO

    Diyarbakır da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu #2

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis caddeyi trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı.

    Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

    Diyarbakır da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu #3

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