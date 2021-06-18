Restoranın kurşunlandığı sırada balkonda uyuyan F.İ. isimli kadın yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kapalı olan bir restorana ateş açıldı.

Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Saldırganlar, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş edip, ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.





BALKONDA UYURKEN VURULDU

Bu sırada balkonda uyuyan F.İ. isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar, bazı ev ve iş yerlerine de isabet etti.

F.İ. çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da restoran kurşunlandı, balkonda uyuyan kadın vuruldu VİDEO





POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis caddeyi trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı.

Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



