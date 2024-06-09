Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sulak yerlere akın ediyor Kentte sıcak havanın etkisini göstermesiyle vatandaşlar ve çobanlar, sulak yerlerde serinlemeye çalışıyor.

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İHA

Sıcak hava Diyarbakır'da vatandaşları bunaltmaya başladı.

Sıcak hava etkisini her geçen gün artırırken vatandaşlar, kentte yakın olan Ambarçay'ı tercih ediyor.

Özelikle bölge halkı ve çobanlar, serinlemek için bölgedeki sulak alanlara gelerek rahatlamaya çalışıyor.

"Burayı keşfedenler sıklıkla geliyor"

Hayvanlarını çaya götüren Abdürrahim Kaya, insanlar buraya pikniğe geldiğini söyleyerek, "Havalar sıcak olduğundan dolayı hayvanları buraya getiriyoruz. Pikniğe gelen, balık tutan var. Burayı keşfedenler sıklıkla geliyorlar. Serindir, suyu akıcıdır” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)