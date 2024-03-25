Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, gece saatlerinde sessizliği silah sesleri bozdu.
21 Mart günü saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.
Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.I’yı (19) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ş.A’yı (36) ise Dicle Memorial Hastanesi'ne sevk etti.
Ortalık savaş alanına döndü
Grubun çatışması sonucu cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.
Panik anları kamerada
Kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okey masasında oyun oynayan müşteriler silah sesleri üzerine bir anda kendilerini yere atarak canlarını korumaya çalıştı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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