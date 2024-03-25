Diyarbakır'da silahlı çatışma: Kahvehanedeki panik anları kamerada Kayapınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma esnasında bir kıraathanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, gece saatlerinde sessizliği silah sesleri bozdu.

21 Mart günü saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.I’yı (19) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ş.A’yı (36) ise Dicle Memorial Hastanesi'ne sevk etti.

Ortalık savaş alanına döndü

Grubun çatışması sonucu cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.

Panik anları kamerada

Kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okey masasında oyun oynayan müşteriler silah sesleri üzerine bir anda kendilerini yere atarak canlarını korumaya çalıştı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)