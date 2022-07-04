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    Diyarbakır'da, site içinde pompalı tüfekli kavga

    Klima motorunu koruma kafesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada, 1 kişi ayağından vuruldu.
    • 04.07.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 13:09
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    Diyarbakır'da, site içinde pompalı tüfekli kavga

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde 2 Temmuz günü, sitede oturan bir kişi, bir işletmenin bahçede bulunan klima motorunun koruma kafesi olmadığı için iş yeri sahibine uyarıda bulununca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgaya tarafların yakınları da katılınca, ortalık bir anda karıştı.

    Pompalı tüfekle kavga edenlerin arasına daldı

    DHA’nın haberine göre; siteye giren bir kişi, aracıdan inip pompalı tüfekle havaya ateş etti, ardından da kavga edenlerin arasına karışıp bir kişiyi ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

    Diyarbakır da, site içinde pompalı tüfekli kavga #1

    Diyarbakır da, site içinde pompalı tüfekli kavga #2

    Diyarbakır da, site içinde pompalı tüfekli kavga #3

    Diyarbakır da, site içinde pompalı tüfekli kavga #4

    Diyarbakır da, site içinde pompalı tüfekli kavga #5

    Diyarbakır da, site içinde pompalı tüfekli kavga #6


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