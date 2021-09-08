Diyarbakır'da tabancayı kurcalarken kendini vurdu

Diyarbakır'da tabancayı kurcalarken kendini vurdu

22 yaşındaki genç, oturduğu site içerisinde tabancayı kurcalarken, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki evinde bulunan tabancayı alan 22 yaşındaki M.C.G., site içerisine indi.

Burada tabancayı kurcalayan M.C.G., silahın ateşlenmesi sonucu sol ayağından yaralandı.

Kanlar içerisinde yere yığılan M.C.G.’yi görenler hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan M.C.G.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan M.C.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis site içerisinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.