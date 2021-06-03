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    Diyarbakır'da taksiyle tehlikeli yolculuk

    Taksiyle yolculuk yapan bir şahsın camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yaptığı o anlar kaydedildi.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 12:31
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    Diyarbakır'da taksiyle tehlikeli yolculuk

    Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde, 21 TT 1039 plakalı taksiyle yolculuk yapan şahsın, sergilediği tehlikeli davranışlar pes dedirtti.

    CANINI TEHLİKEYE ATTI

    Arka koltukta yolculuk yapan kişi, camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yaparak canını hiçe saydı.

    Aracın üst bölümüne tutunarak yolculuk yapan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla  görüntüledi.

    Diyarbakır'da taksiyle tehlikeli yolculuk VİDEO

    Diyarbakır da taksiyle tehlikeli yolculuk #1

    Diyarbakır da taksiyle tehlikeli yolculuk #2

    Diyarbakır da taksiyle tehlikeli yolculuk #3

    Diyarbakır da taksiyle tehlikeli yolculuk #4

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