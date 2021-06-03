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Diyarbakır'da taksiyle tehlikeli yolculuk
Taksiyle yolculuk yapan bir şahsın camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yaptığı o anlar kaydedildi.
- DHA
- 03.06.2021 - 12:03
- Güncelleme : 03.06.2021 - 12:31
Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde, 21 TT 1039 plakalı taksiyle yolculuk yapan şahsın, sergilediği tehlikeli davranışlar pes dedirtti.
CANINI TEHLİKEYE ATTI
Arka koltukta yolculuk yapan kişi, camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yaparak canını hiçe saydı.
Aracın üst bölümüne tutunarak yolculuk yapan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Diyarbakır'da taksiyle tehlikeli yolculuk VİDEO