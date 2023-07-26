Diyarbakır'da tarihi eser satışına jandarmadan suçüstü Ergani'de İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait 1119 tarihi sikkeyi 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli, yapılan suçüstü operasyonla gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesinde 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri 200 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma suçüstü yaptı

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, sikkeleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1119 İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait tarihi sikke ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.