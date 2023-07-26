Diyarbakır'da tarihi eser satışına jandarmadan suçüstü

DHA
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesinde 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri 200 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Jandarma suçüstü yaptı
Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, sikkeleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1119 İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait tarihi sikke ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.