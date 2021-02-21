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    Diyarbakır'da tartıştığı kişi, başından vurdu

    Kimliği belirsiz bir kişiyle tartışan Seyit Ozan Türk, tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 09:31
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    Diyarbakır'da tartıştığı kişi, başından vurdu

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222'nci Sokak’ta Seyit Ozan Türk, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla başından vurulan Türk, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Türk'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da tartıştığı kişi, başından vurdu #1

    Diyarbakır da tartıştığı kişi, başından vurdu #2

    Diyarbakır da tartıştığı kişi, başından vurdu #3

    Diyarbakır da tartıştığı kişi, başından vurdu #4

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