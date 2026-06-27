Trump, 'dijital vergi' uygulayacak ülkeleri yüzde 100 tarife ile tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik “dijital hizmet vergisi” uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi. Trump, bu vergiyi getiren ülkelere karşı yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından “dijital hizmet vergisi” uygulayacak olan ülkelere ilişkin paylaşımda bulundu.
TRUMP’TAN AVRUPA’YA 'DİJİTAL HİZMET VERGİSİ' UYARISI
Trump, çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığına ve bazı ülkelerin fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti.
“YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ” TEHDİDİ
Donald Trump, "Bu açıklama, böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye ihraç edeceği tüm mallara derhal yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır." ifadesini kullandı.
Bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret eden Trump, dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde yüzde 100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti.