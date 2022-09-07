Diyarbakır’da, teröristin muskasından suikast planı çıktı

Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist, Silvan’da yakalandı. Teröristlerden birini boynundaki muskadan, 2 polise yönelik suikast olanı çıktı.

Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Suikast tabancısı ile el bombası ele geçirildi

DHA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamın 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

Muskadan, araç plakaları ve güzergahları çıktı

Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.