Petrol
93.34
0.55%
Euro
18.0671
0.09%
Dolar
18.2365
0.01%
Altın
999.51
0.21%
Borsa
3381
0.00%
Bitcoin
345.835
-5.26%
BTXN Coin
4.82
-6.58%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Diyarbakır’da, teröristin muskasından suikast planı çıktı

    Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist, Silvan’da yakalandı. Teröristlerden birini boynundaki muskadan, 2 polise yönelik suikast olanı çıktı.
    • 07.09.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da, teröristin muskasından suikast planı çıktı

    Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Suikast tabancısı ile el bombası ele geçirildi

    DHA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamın 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

    Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

    Diyarbakır’da, teröristin muskasından suikast planı çıktı #1

    Muskadan, araç plakaları ve güzergahları çıktı

    Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır’da, teröristin muskasından suikast planı çıktı #2

    Diyarbakır’da, teröristin muskasından suikast planı çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?
    Btcrobo

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?

    Almanya'da yaşayan Türk gencinin Türkiye-Almanya kıyaslaması
    Gündem

    Almanya'da yaşayan Türk gencinin Türkiye-Almanya kıyaslaması

    Resmen İngiltere'nin başbakanı oldu
    Dünya

    Resmen İngiltere'nin başbakanı oldu

    Görüş Bildir