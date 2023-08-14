Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe Kentte düzenlenen narko-terör operasyonu çerçevesinde 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

İHA

Ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yurt genelinde güven ve huzur operasyonları sürüyor.

Zehir tacirlerine ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmayan güvenlik güçleri başarılı operasyonlarının meyvesini alıyor.

Bu kapsamda bir yeni çalışma Diyarbakır'da yapıldı.

11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narko-terör operasyonu ve yol kontrol noktasında arama yapıldı.

Yapılan operasyonda 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi, 215 bin kök skunk bitkisi, 275 kilo 200 gram kubar esrar, 84 kilogram toz esrar ve 310 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

2 kişi yakalandı

Yapılan operasyon kapsamında ise 2 şüpheli yakalandı.