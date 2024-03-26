Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele derneğinde silahlar patladı: 2 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen 5 kişi içeridekilerle tartıştı.
Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada A.G.F. (21) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaçan şüpheliler aranıyor
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri ifadeleri alınmak üzere 2 kişiyi emniyete götürürken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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