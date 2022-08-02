Dolandırıcıların yeni hedefi avukatlar

Avukatlık yapan genç kadın, kendisine gelen maillerden adının ve sicil numarasının kullanılarak insanlardan para istenildiğini fark etti. Suç duyurusunda bulunan avukat, “Bu kimlik hırsızlığı” dedi.

Kendilerini asker, savcı ve polis olarak tanıtarak insanları dolandıran şebekelerin yeni bir hedefi var…

Bu kez kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, gerçek avukatın ismi, sicil numarası ve mail adresini kullanarak dosya kapatmak için para talep ediyor.

Suç duyurusunda bulundu

İstanbul'da yaşayan Aslı Korkmaz da bu mağdurlardan biri oldu…

Dolandırıcıların kaç kişiye ulaştığını ve ne kadar para aldıklarını bilmediğini, kendisini 5 kişinin uyardığını belirten Korkmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Ceza dosyanız var” diyerek dolandırıyorlar

Baro levhalarının herkese açık olduğunu ifade eden Korkmaz, “Avukatlar rahat ulaşılabilir ve kolay bulunabilsinler, böyle dolandırıcılıkların önüne geçilsin diye bu avukatlar net ve açık şekilde baro sitelerinin levhalarında yayınlanırlar. Yayınlandıkları zamanda e-mail adresleri, ofis adresleri gibi verileri görebilirsiniz. Anladığımız kadarıyla dolandırıcılar bir kadın avukat seçmek istemişler. Ceza dosyanız var, icra dosyanız var diyerek çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapmaya kalkışmışlar. Burada da hedef ben olmuşum ve benim adım kullanılmış.” dedi.

“Önce arayıp sonra mesaj atıyorlar”

Korkmaz, “İnsanlar aranarak ceza dosyanız var, ben uzlaştırıcı olarak atandım. Dosyanın çözülmesini istiyorsanız bu kadar para yollayın, bu da benim hesap numaram diye çeşitli metinler hazırlayarak bunu önce insanları arayarak, sonra da WhatsApp üzerinden bilgileri göndererek dolandırıcılıklar yapmaya başlamışlar.

Dikkatli vatandaşlarımız baro levhadaki mail adresimden doğrudan bana teyit amaçlı mailler attılar. Bu çok açık bir kimlik hırsızlığı. Bu kadar az bir veriyle kimlik hırsızlığının yapılıyor olması endişe verici. Sizin kimliğinizin çalınması da değil, sizin kimliğinizi çalarak başka insanları dolandırıyorlar. Suç duyurumuzu yaptık. İnsanlar dikkat etsinler.” ifadelerini kullandı.

“6 bin 200 liranızı verin, dosyanızdan kurtaralım”

DHA'ya konuşan Korkmaz, “Bana 5 kişi ulaştı ve e-maille teyit rica ettiler ben de her birine benim uzlaştırmacı belgem yok. İnanmayın. Adımla para isteyen kişilere güvenerek ödeme yapmayın dedim. Hesap numarasına kayıtlı isim zaten bambaşka birinin adı. Bir avukat size bambaşka birinin adını vermez.

Bir de üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bilgileri yazmış. Sanki Mali Suçlar Bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi bir gösterim yapıyor. 6 bin 200 liranızı verin ceza dosyanızdan kurtaralım diyorlar. Ceza diyerek insanların üzerinde de daha çok gerginlik yaratıyorlar. Onlar da bunu kullanıyorlar." diye konuştu.

“2 mağduriyetin olduğu dolandırıcılıklardan bir tanesi”

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise uyarılarda bulunarak, “Bu hep karşılaştığımız dolandırıcılıkla aynı ama üzerine farklı bir kıyafet giydirmişler ve çok daha farklı bir duyguyu yönetmeye çalışıyorlar. Siz mağdur olurken, adı kullanılan avukat da mağdur oluyor. 2 mağduriyetin olduğu dolandırıcılıklardan bir tanesi. Temel olarak biz buna sosyal mühendislik diyoruz. Bir davayı minimum zararla nasıl kapatabiliriz diye biz de onlar ne para teklif ederse bunu ödüyoruz.





“Adımıza bir dava açıldıysa…”

Oltalama saldırısı ve dikkatli olmak gerekiyor. Adımıza bir dava açıldıysa, bir soruşturma içerisindeysek bunu kontrol edeceğimiz platformun ismi e-devlet. Davanın kapanması için ödeme almak istiyoruz diyenler karşımıza çıkıyorsa; birincisi hangi avukatın adını kullanılıyorsa bunu araştırıp avukatla iletişime geçmek, ikincisi de e-devlet sistemine girip burada adınıza açılmış dava var mı yok mu bunun kontrolünü yapmak.” ifadelerini kullandı.