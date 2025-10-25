Donald Trump: Artık güvenli bir Orta Doğu'ya sahibiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı yakıt ikmali için Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne indi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, beraberinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yakıt ikmali sırasında Trump'ın uçağında ziyaret etti.

Katar Emiri'ni selamlarken, "Sadece Orta Doğu'daki değil, dünyadaki en iyi liderlerden biri. Sizi uçağımda ağırlamak bir onurdur" ifadelerini kullanan Trump, "Al Sani, ülkesi tarafından seviliyor ve saygı görüyor. Hangisi daha önemli bilmiyorum; sevilmek mi, saygı görmek mi?" diye konuştu.

"ORTA DOĞU'YA BARIŞI GETİRDİK"

Katar Emiri'ne, "Sen hangisini tercih ediyorsun? Sende sevgi ve saygının ikisi de var, bu nadir bir durum" sorusunu soran Trump, daha sonra Katar Başbakanı için, "Kendisi benim ve tüm dünyanın arkadaşıdır" ifadelerini kullandı.

Katarlı liderleri işaret eden Trump, "Özellikle geçtiğimiz yıl birlikte çok şey yaptık. Orta Doğu'ya barış getirdik ve onlar bunda çok büyük rol oynadı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Artık güvenli bir Orta Doğu'ya sahibiz ve uzun bir süre de öyle kalacak. Bir süre daha böyle olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"BU BARIŞ KALICI OLMALI"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Katar'ın Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi beklenen uluslararası barış gücüne katkıda bulunmakta istekli olduğunu belirtti.

Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu barış kalıcı olmalı" ifadelerini kullanan Trump, Gazze'ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin soruya, "İstikrar gücü yakında zamanda hazır olacak" şeklinde yanıt verdi.

BEYAZ SARAY SES KAYDINI PAYLAŞTI

Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın yaklaşık bir hafta sürecek Uzak Doğu ziyareti için çıktığı uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı ses kaydını paylaştı.

Trump, Gazze'de güvenliği sağlayacak istikrar gücünün ne zaman devreye gireceğine yönelik soru üzerine, "Oldukça hızlı" dedi.

Bununla ilgili net zamanı şu an dillendirmek istemediğini söyleyen Trump, "Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze'deki ateşkesin 'büyük bir başarı' olduğu değerlendirmesinde bulunarak 'sonsuza dek sürmesi' temennisini dile getirdi.

"BAKALIM ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT İÇİNDE NELER YAPACAKLAR"

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Hamas'ın aralarında iki ABD'linin de bulunduğu esir cenazelerini 'hızla iade etmeye başlaması gerektiğini' belirtti.

Trump, bu sayede Orta Doğu'da 'çok büyük ve kalıcı' barışın yüksek ihtimal olduğunu vurgulayarak Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin 'harekete geçeceğini' ifade etti.

Hamas'ın tünellerinde bulunan bazı esir cenazelerine ulaşmanın zor olduğunu kabul eden Trump, "Belki de silahsızlandırılmalarıyla ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes sürecinde 'her iki tarafın da adil muamele göreceğine' dair verdiği sözü hatırlatan Trump, bunun ancak tarafların 'yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli olacağına' dikkat çekerek paylaşımının sonunda, "Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.