Donald Trump: Her şey yolunda, Türkiye de sürece dahil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki kırmızı çizgisi: Türkiye...

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde yürütülen barış planı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

YAKIT İKMALİ SIRASINDA MİNİ ZİRVE

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Malezya’ya giderken başkanlık uçağı Air Force One’ın Katar’da yakıt ikmali yaptığı sırada Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelen Trump, görüşme sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE SÜRECE DAHİL"

Trump, bölgede yürütülen güvenlik görüşmeleri ve oluşturulacak barış gücü hakkında da bilgi verdi:

Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dahil. Endonezya’da, Ürdün de, Mısır da Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil

"HAMAS BEDEL ÖDER"

Barışın kalıcılığına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, “Ben bu barışın kalıcı olacağına inanıyorum. Eğer olmazsa bunun sorumlusu Hamas olacaktır. Hamas bu konuda bize söz verdi, aksi durumda büyük bir sorunla karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.

"BARIŞ GÜCÜ İÇİN SEÇİM BAŞLADI"

ABD Başkanı, bölgedeki barış gücünün göreve başlamasıyla ilgili olarak da, “Hazırlıklar sürüyor, liderler seçilmeye başlandı. Gerçek bir Orta Doğu barışı inşa ediyoruz, bu uzun yıllardır görülmemiş bir durum” diye konuştu.

Trump, Katar Emiri’nin Air Force One’a gelerek kendisini ziyaret etmesinin “önemli bir saygı göstergesi” olduğunu belirterek, “Bu daha önce yaşanmamış bir olaydı. Kendisi çok saygı gören bir lider” dedi.

"KATAR BARIŞ GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAK"

Katar’ın uluslararası barış gücüne destek vereceğini açıklayan Trump, “Gerektiğinde Katar da asker gönderecek. İsrail’in de sürece dahil olması önemli bir adım. Arap ülkeleri, Müslüman dünyası ve Batı bu kez aynı masa etrafında toplandı. Bu, uzun süreli bir barışın temelini oluşturuyor” dedi.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ TÜRK VARLIĞINDAN RAHATSIZ

İsrail basını, varılan ateşkes sonrası Gazze'de enkazı kaldırma çalışması yapan buldozerlerde Türk bayraklarının yer almasına işaret ederek bunun Tel Aviv için "tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlık" olduğunu yazdı.

Gazze'de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında buldozerlerdeki Türk bayrağının dalgalandığı anlara atıfta bulunulan Times of İsrael gazetesi analizde, şunlar kaydedildi:

Gazze'de dalgalanan Türk bayraklarını görmek, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır. Başbakan'ı (Binyamin Netanyahu) bu düzenlemeye kim zorladıysa veya ikna ettiyse sorumluluk ona aittir.

Analizde, "Açıkça düşman Türkiye'nin İsrail'in güney sınırına yerleşmesine izin vermek, bir ateş çemberini başka bir ateş çemberiyle hatta daha da tehlikeli bir ateş çemberiyle değiştirmek demektir." yorumunda bulunuldu.

NETANYAHU'NUN KIRMIZI ÇİZGİSİ: TÜRKİYE

İsrail televizyonu Channel 12'da yer alan bir habere göre, Netanyahu son günlerde ABD’ye bazı kırmızı çizgilerini iletti. Bunlar arasında, Gazze’de Türk varlığına kesin karşıtlık ve savaşın hemen ardından Filistin Yönetimi veya Hamas’ın yönetimde rol almaması yer alıyor.

Netanyahu’nun Başbakanlık Ofisi, 22 Ekim Çarşamba günü Times of Israel’e yaptığı açıklamada, planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nde Türkiye’nin yer almayacağını iddia etti.