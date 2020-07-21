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- Döviz bürosundan sadaka kutusu çalan hırsızlar kamerada
Döviz bürosundan sadaka kutusu çalan hırsızlar kamerada
Arnavutköy’de bir döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- İHA
- 21.07.2020 - 09:00
- Güncelleme : 21.07.2020 - 09:00
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 1’i kadın 2 kişi, döviz bürosuna geldi.
Hırsızlardan biri döviz bürosu çalışanlarını oyalarken, diğeri ise beraberinde getirdiği çantanın içerisine sadaka kutusunu attı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Sadaka kutusunu çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Döviz bürosundan sadaka kutusu çalan hırsızlar kamerada ViDEO
Kayıtların incelenmesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.