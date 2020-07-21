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    Döviz bürosundan sadaka kutusu çalan hırsızlar kamerada

    Arnavutköy’de bir döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 09:00
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    Döviz bürosundan sadaka kutusu çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 1’i kadın 2 kişi, döviz bürosuna geldi.

    Hırsızlardan biri döviz bürosu çalışanlarını oyalarken, diğeri ise beraberinde getirdiği çantanın içerisine sadaka kutusunu attı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Sadaka kutusunu çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Döviz bürosundan sadaka kutusu çalan hırsızlar kamerada ViDEO

    Kayıtların incelenmesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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