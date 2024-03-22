Dükkanında ses yalıtımlı gizli bölme bulunmuştu... İstanbul'daki sapık sucu hakim karşısına çıkıyor Dükkanındaki ses yalıtımlı gizli bölmelerde mahallenin küçük çocuklarına tecavüz edip görüntü kaydeden sucu Metin Şenay 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Olaya ve dosyaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken bulunan hard diske yüzlerce görüntü olduğu düşünülüyor.

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DHA

Türkiye Bağcılar'da çocukları hedef alan sucu sapığı konuşuyor...

Olay 2023'ün mayıs ayında patlak verdi.

Bağcılar ilçesindeki Yenimahalle Mahallesi'nde 11 yaşındaki M.Y.'yi annesi sabah okula bıraktı.

M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise başvurdu.

Polis küçük kız için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Polis, Şenay'ın ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya başladı.

Dükkanda ses yalıtımlı gizli bölüm tespit edildi

Ancak polis tarafından yakalandı. Metin Şenay gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti.

Küçük kız bölmelerden birinden çıktı

Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca küçük kızı buldu.

Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince M. Ş.'yi linç etmek istedi.

Polis linçten kurtardı

O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.

Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi.

Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

"Yapabileceğine ihtimal vermiyorduk"

Olay günü konuşan mahalle sakinlerinden Fuat Ekmekçi, "8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkar da su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk " dedi.

"Arabasını taşladılar"

Olay günü konuşan mahalle sakini Hasan Yaylaoğlu ise "Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını taşladılar" ifadelerini kullandı

7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay’ın 7 Mayıs saat 13.30’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İlk suçu değil: Çocuklara tecavüz edip görüntü çekti

Öte yandan Şenay’ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı.

Şenay'ın cep telefonundan da yüzlerce video çıktı.

Bu görüntülerin bir kısmı Şenay’a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi.

İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.

5 yaşından 9 yaşına kadar tecavüz etti

Soruşturma kapsamında mağdur çocukların da ifadesine başvuruldu.

Videolardaki mağdur çocuklardan biri R.Ş. şimdi 19 yaşında.

R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.

R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu.

İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti.” diye anlattı.

"Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş"

R.Ş.’nin annesi S.Ş. ise sucu Şenay hakkında şikayetçi olduklarını, soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Anne S.Ş., “Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu.

Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok.” dedi.

Bakanlıktan açıklama: Müdahillik talebinde bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ortaya çıkan cinsel istismar olayına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)