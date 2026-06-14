A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti
Dünya Kupası'na Avustralya'ya 2-0 yenilerek başlayan ay-yıldızlılarla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Buna göre A Milli Takım, katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine yenilgiyle başladı.
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A Milli Futbol Takımımız, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na kötü başladı.
D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Avustralya ile karşı karşıya geldi.
Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan mücadeleyi 2-0 kaybettik.
KATILDIĞIMIZ TURNUVALARA YENİLEREK BAŞLIYORUZ
Millilerimiz, daha önce katıldığı 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve bu kötü rakamı Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.
İşte Milli Takımımızın büyük turnuvalardaki ilk maçları:
1954 Dünya Kupası
Almanya 4-1 Türkiye
Euro 1996
Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2000
Türkiye 1-2 İtalya
2002 Dünya Kupası
Brezilya 2-1 Türkiye
Euro 2008
Portekiz 2-0 Türkiye
Euro 2016
Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2020
Türkiye 0-3 İtalya
Euro 2024
Türkiye 3-1 Gürcistan
2026 Dünya Kupası
Avustralya 2-0 Türkiye
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi