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    Düzce'de öğretmen, müdür yardımcısını bıçakladı

    Kadın öğretmene taciz içerikli mesajlar attığı iddia edilen tarih öğretmeni, kendisini uyaran müdür başyardımcısını bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan öğretmen, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:59
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    Düzce'de öğretmen, müdür yardımcısını bıçakladı

    Düzce’deki bir lisede tarih öğretmeni olan B.B.B., iddiaya göre aynı okulda görev yapan bir kadın öğretmene taciz içerikli mesajlar attı.

    Kadın öğretmen, durumu müdür başyardımcısı A.A.’ya bildirdi.

    BIÇAĞI BACAĞINA SAPLADI

    A.A., B.B.B.’yi konuşmak için odasına çağırdı.

    B.B.B., odaya gelerek müdür başyardımcısıyla görüştüğü sırada, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak A.A.’nın bacağına sapladı.

    Sesleri duyarak odaya giren diğer öğretmenler, ikiliyi ayırdı.

    ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine okula gelen sağlık ekibi, bacağından bıçaklanan ve darbedilen müdür başyardımcısı A.A.’yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    A.A. tedavi altına alınırken, polis B.B.B.’yi gözaltına aldı.

    EĞİTİM-BİR-SEN’DEN AÇIKLAMA

    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, “Özel görüşme bahanesiyle müdür başyardımcısının odasına giren öğretmen, birkaç dakikalık görüşme ve çay içtikten sonra herhangi bir tartışma olmadan müdür yardımcısına saldırarak darbedip bıçakla yaralamıştır. Öğretmenin saldırısı sırasında yükselen seslerle müdür başyardımcısı odasına giren okulun idareci ve öğretmenlerinin zamanında müdahalesi ile daha kötü sonuçların ortaya çıkması önlenmiştir. Bu menfur olaydan dolayı darbedilip yaralanan müdür başyardımcısı ve okulun öğretmen, idareci ve personeline geçmiş olsun diyoruz.” dedi.


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