Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yongalık mevkisinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 14.2 olarak ölçüldü.

Olumsuzluk yok

Sarsıntının ardından bazı vatandaşlar soluğu sokakta aldı.

Gümüşova’nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli “4” dedi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.