Düzce'de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı

Beçi bölgesinde trafik ışıklarında dilenen kadın, zabıta ekiplerine şikayet edildi. Ekiplerin amirliğe götürdüğü dilenci kadının koronavirüs hastası olduğu belirlendi.

Düzce'nin Beçi mevkiindeki trafik ışıklarında dilenen kadın ve çocuğunu, vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayet etti.

Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ışıklarda bekleyen araçlardan para isteyen Filiz K. isimli kadın ile küçük çocuğunu yakaladı.

KORONAVİRÜS HASTASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Konuralp Zabıta Amirliğine götürülen Filiz K.'nin, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi.

FİLYASYON EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Bunun üzerine kadın ve çocuğunu zabıta amirliğinden dışarıya çıkartan ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine haber verdi.

"BEN KORONAVİRÜSLÜYÜM, BENİ ALMAYIN DEDİM"

Filyasyon ekipleri gelene kadar kadın ve küçük çocuğu dışarıda beklerken, bir vatandaşın görüntü almasına sinirlenen Filiz K., "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi. Beni neden çekiyorsun? İşin gücün yok mu?" dedi.

KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan kadın, testleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisine götürüldü.