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    Düzce'de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı

    Beçi bölgesinde trafik ışıklarında dilenen kadın, zabıta ekiplerine şikayet edildi. Ekiplerin amirliğe götürdüğü dilenci kadının koronavirüs hastası olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 16:28
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    Düzce'de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı

    Düzce'nin Beçi mevkiindeki trafik ışıklarında dilenen kadın ve çocuğunu, vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayet etti.

    Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ışıklarda bekleyen araçlardan para isteyen Filiz K. isimli kadın ile küçük çocuğunu yakaladı.

    KORONAVİRÜS HASTASI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Konuralp Zabıta Amirliğine götürülen Filiz K.'nin, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi.

    Düzce de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı #1

    FİLYASYON EKİPLERİ  ÇAĞIRILDI

    Bunun üzerine kadın ve çocuğunu zabıta amirliğinden dışarıya çıkartan ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine haber verdi.

    "BEN KORONAVİRÜSLÜYÜM, BENİ ALMAYIN DEDİM"

    Filyasyon ekipleri gelene kadar kadın ve küçük çocuğu dışarıda beklerken, bir vatandaşın görüntü almasına sinirlenen Filiz K., "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi. Beni neden çekiyorsun? İşin gücün yok mu?" dedi.

    Düzce de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı #2

    KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Düzce İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan kadın, testleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisine götürüldü.

    Düzce de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı #3

    Düzce de amirliğe götürülen dilenci, koronavirüslü çıktı #4

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