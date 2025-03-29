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İHA

Düzce'de, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Beyköy mevkiinde bir kaza meydana geldi.

İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 34 KNL 973 plakalı Suzuki marka araç, aynı istikamete gitmekte olan 06 AAE 74 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle 34 KNL plakalı araç ters istikamete döndü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki otomobilde bulunan C.Ç.(43), S.Ç.(45), H.Y.Ç.(16), H.Y.Ç.(20), N.A.(79), Ş.A.(31) olay yerinde müdahale ederken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.