Alanyaspor'u iki golle geçtiler! Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

A Grubu’nun 4. ve son haftasında Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Çağdaş Altay’ın düdük çaldığı müsabakada Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk olduğu rakibi Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY'DAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz attı.

İlk golü atan Barış Alper, 29. dakikada asisti yaptı ve Renato Nhaga ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın 18 yaşındaki yeni transferi Renato Nhaga, ilk 11'de oynadığı ilk maçta ilk golünü attı.

Alanyaspor'un tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.

GALATASARAY LİDER BİTİRDİ

Kupanın grup aşamasında oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Galatasaray, 12 puanla lider tamamladı.

Alanyaspor ise 7 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirdi. Alanyaspor, grup maçlarının tamamlanmasının ardından en iyi 2 üçüncüden biri olmayı bekleyecek.

Galatasaray, kupada adını çeyrek finale yazdırdı ve seri başı olmayı başardı.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Alanyaspor 1-2 Galatasaray

90' Alanyaspor son dakikalarda yakaladığı beraberlik şanslarını değerlendiremedi.

90' İzzet savunma arkasına attığı koşuyla topla buluştu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu doğrudan dışarı gönderdi.

90' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden; Asprilla yerini Gökdeniz Gürpüz'e ve Eren Elmalı yerini Dağhan Kahraman'a bıraktı.

89' Mounie hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşu üstten direkt auta gitti.

88' Alanyaspor sol kanattan orta denedi ama Galatasaray savunması izin vermedi.

88' Alanyaspor ön alan baskısını arttırdı ancak pozisyon bulmakta zorlanıyor.

87' Galatasaray'da yarı alanda Nhaga yerde kaldı hakem faulu işaret etti.

82' Alanyaspor kontra atakta sağ kanattan geldi ancak Eren Elmalı kayarak yetişti ve topun içeriye dönmesini engelledi.

82' Eren Elmalı sol kanattan orta açtı ama Can Armando Güner topa yetişemedi.

78' İzzet Çelik sağ kanattan çalımlarla Galatasaray ceza alanına girerek ceza sahası içerisinde Mounie'ye pası verdi ve Mounie topu ağlarla buluşturdu.

78’ Gol… Alanyaspor 1-2 Galatasaray (Mounie)

77' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Sane yerini Can Armando Güner'e bıraktı.

75' Alanyaspor baskını arttırarak gol aramaya devam ediyor.

74' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği; Makouta yerini İzzet Çelik'e bıraktı.

71' Nhaga ceza alanında sağ ve sola gidip gelerek attığı çalımlarla Alanyaspor savunmasını geçtikten sonra kaleye yakın yerden çektiği şut direkt olarak dışarıya gitti.

69' Lang ayağı kayıp düştükten sonra kramponlarını değiştirmek istedi ve kenara gelerek kramponlarını değiştirdi.

67' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Jakobs yerini Singo'ya bıraktı.

65' Sane driplingle yarı sahayı geçerek Alanyaspor ceza alanında Lang'a pas verdi sonrasında Lang tekrar topu Sane'ye bıraktı Sane'nin şutu üstten direkt auta gitti.

64' Alanyaspor, Galatasaray yarı alanında paslarla savunmada boşluk arıyor.

61' Alanyaspor'da Hagi sağ kanattan doğrudan kaleye giden bir serbest vuruş kullandı, Günay sakatlanma uğruna zıplayıp topu çıkardı ve kurtarıştan sonra kendini yere bıraktı sağlık ekipleri sahaya girdi.

59' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Efecan Karaca yerini Ui-Jo'ya ve Güven Yalçın yerini Mounie'ye bıraktı

59' Ümit Akdağ ceza sahasının dışından şut denedi ama üstten auta gitti.

58' Sane sağ kanattan direkt kaleye vurmayı denedi ama kaleci Victor için rahat bir top oldu.

56' Sane çalımlarla ceza sahasına girdi içeride boş pozisyondaki Ahmed Kutucu'ya çevirdi ama Ahmed boş pozisyonda topu ağlara gönderemeden Alanyaspor savunması yetişti.

54' Alanyaspor sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına topu çevirdi ama Galatasaray savunması dikkatli.

51' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta İbrahim sert ve düzgün bir şut çıkardı ama Günay hata yapmadı.

50' Alanyaspor'da Efecan ceza sahasına yakın noktada yerde kaldı hakem faulu işaret etti.

48' Alanyaspor sol kanattan orta açtı fakat Galatasaray savunması araya girmeyi başardı.

46' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Enes Keskin yerini Hadergjonaj'a ve Fatih Aksoy yerini Ümit Akdağ'a bıraktı.

46' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Barış Alper yerini Noa Lang'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Alanyaspor 0-2 Galatasaray

45' Hagi'nin vuruşu barajda kaldı.

45' Alanyasporlu futbolcu ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı hakem faulu işaret etti. Alanyaspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

45' Hagi sol kanatta önce çalımı attı sonra kaleyi çaprazdan gören yerden şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

45' Barış Alper sol kanatta vücut çalımıyla ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu Alanyaspor savunması müdahile ederek kornere gönderdi.

43' Alanyaspor baskı sonrası topu kaptırdı Galatasaray, Barış Alperle birlikte hızlı çıktı Barış Alper topu ceza alanında Asprilla'yla buluşturdu, Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

41' Hagi'nin ceza alanında Güven'e verdiği pasla Güven önce bir çalım attı sonra şut denedi ama Günay gole izin vermedi.

40' Alanyaspor sol kanattan orta denedi Günay çift yumrukla uzaklaştırdı, düşen topla Alanyaspor tekrar orta denedi bu sefer de savunma müdahil etti.

37' Sane ceza alanına derin bir pas düşündü ama Alanyaspor savunması son anda müdahile etti.

35' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şut kalenin üstünden dışarıya gitti.

34' Boey ve Günay arasında bir anlaşmazlık oldu Güven topu kapmak istedi ama başarılı olamadı.

33' Hakem incelemenin bittiğini golün geçerli olduğunu işaret etti.

32' Gol inceleme altında VAR odası şu anda pozisyonun ofsayt olup olmadığını inceliyor.

29' Sane topla birlikte sağ kanattan sol kanada geçerek Eren Elmalı'ya attığı pasta Eren topu içeride Barış Alper'e çevirdi Barış Alper topu Nhaga'nın önüne bıraktı ve Nhaga düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

29’ Gol… Alanyaspor 0-2 Galatasaray (Nhaga)

28' Alanyaspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı ve sol kanattan arka direğe açılan ortada vuruş direkt auta gitti.

27' Efecan sağ kanatta yerde kaldı hakem faulu işaret etti Alanyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

25' Nhaga ceza sahasında önce çalım attı sonra içeriye çevirdi ama içeride hiçbir arkadaşı yok.

24' Galatasaray, Alanyaspor yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

21' Alanyaspor yine baskıyla topu kaptı ama Hagi çalım denemesinde yerde kaldı ve serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta uzaktan çektiği şut etikisiz kaldı.

20' Sane sağ kanattan çalımlarla sahasının ortasına doğru ilerleyip Barış Alperle ver kaç denedi ama Alanyaspor savunması topu kaptı.

18' Boey'in savunma arkasında pasında Asprilla topu aldı ceza sahası yayına çevirdi ama Galatasaray pas hatası yaparak topu kaybetti.

15' Alanyaspor, ön alanda baskıyla ceza sahasının hemen önünde topu kaptı ama pas tercihinde Galatasaray savunması tekrar araya girerek uzaklaştırmaya çalıştı.

14' Alanyaspor sağ kanattan İbrahim ile orta denedi Efecan topa vuramadan Galatasaray stoperleri araya girerek kornere gönderdi.

13' Alanyaspor ön alanda baskı yapıyor.

11' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına seken topa Barış Alper vurdu ama direği geçemedi!

10' Galatasaray korneri paslaşarak kullandı sağ kanatta Sane pastan sonra orta açtı ve arka direkte Barış Alper kafa vuruşu yaptı ancak kaleci son anda müdahile etti.

7' Sağ kanatta Boey, topu Barış Alper'e bıraktı Barış Alper topu Sane'ye gönderdi ama Alanyaspor savunması kapandı.

6’ Gol… Alanyaspor 0-1 Galatasaray (Barış Alper) (P)

5' Barış Alper sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi!

3' Alanyaspor, Galatasaray'a baskıyla kaptığı topu sağ kanattan içeriye çevirdi kaleciyle karşı karşıya kalan Alanyaspor pozisyon yararlanamadı!

1' Maç başladı.