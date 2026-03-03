Can Armando Güner: İlk maçın gururunu yaşıyorum

Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Gruplarda 4'te yapan Galatasaray'da sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Can Armando Güner, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

İlk maç mutluluğunu dile getiren Can, "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim. Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

CAN ARMANDO GÜNER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın devre arasında Borussia Mönchengladbach U19’dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.

Alanyaspor karşılaşmasına yedek soyunan Can Armando Güner, mücadelenin 77’nci dakikasında Leroy Sane’nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.