İHA

Düzce’de trafikte fark edilmek isteyen ve güvenli olarak bisiklet kullanmak isteyen bisikletliler ilginç eyleme imza attı.

Anıtpark Meydanından başlayarak şehir içinde sessiz tur yapan Düzceli bisikletliler, 3 yıl önce Cedidiye Mahallesi’nde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özcan’ın öldüğü noktaya gitti.

"İnşallah bizi görürsünüz"

Burada açıklaması yapan Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü, şunları söyledi:

Bugünkü etkinliğimiz Dünyada meydana gelen bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri anıyoruz. Türkiye’de de 38 ilde bu etkinlik yapılıyor. Bugünde Cedidiye Mahallesi’nde 2021 yılında meydana 3 Haziran Dünya Bisikletçiler gününde burada trafik kazasında Yaşar Özcan amcamıza anmaya geldik. Rahmetli olan bir bisikletli var, biz de burada rahmetli olabiliriz, ölmek istemiyoruz bunun için bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Biz bisikletliler de trafikte olduğumuzu herkese göstereceğiz. İnşallah bizi görürsünüz.