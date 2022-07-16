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- Düzce'de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü
Düzce'de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü
- 16.07.2022 - 12:56
- Güncelleme : 16.07.2022 - 13:07
Düzce'de bulunan Kültür ve Körpeşler mahallelerinde hırsızlık olayı meydan geldi.
Azılı bir hırsız, 3 gün içinde 3 kafeteryaya girerek iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı.
Dükkan sahiplerinin yaşanan bu durumdan şikayetçi olması üzerine durum, emniyet güçlerine bildirildi.
Polis kamera kayıtlarını inceledi
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başlayarak işe koyuldu.
Düzce'de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü
Şüphelinin sürünerek kaçtığı görüntülendi
Görüntülerde şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit edildi.
Şüpheli tespit edilerek cezaevine gönderildi
Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin M.A. olduğu tespit edilirken M.A., Hamidiye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.