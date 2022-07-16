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    Düzce'de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

    3 gün içinde 3 kafeteryayı soyan M.A., kameralara yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktı. O anlar kayıt altına alınırken hırsız cezaevine gönderildi.
    • 16.07.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 13:07
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    Düzce'de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

    Düzce'de bulunan Kültür ve Körpeşler mahallelerinde hırsızlık olayı meydan geldi.

    Azılı bir hırsız, 3 gün içinde 3 kafeteryaya girerek iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı.

    Dükkan sahiplerinin yaşanan bu durumdan şikayetçi olması üzerine durum, emniyet güçlerine bildirildi.

    Polis kamera kayıtlarını inceledi

    Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başlayarak işe koyuldu.

    Düzce'de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü


    Şüphelinin sürünerek kaçtığı görüntülendi

    Görüntülerde şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit edildi.

    Şüpheli tespit edilerek cezaevine gönderildi

    Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin M.A. olduğu tespit edilirken M.A., Hamidiye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzce de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü #1

    Düzce de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü #2

    Düzce de hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü #3


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