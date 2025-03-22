Düzce'de kamyon ve iş makinesi heyelan altında kaldı

DHA

Düzce merkeze bağlı Uğur köyü ile Samandere köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde heyelan yaşanan bölgede Devlet Su İşleri ekipleri çalışma yaptığı sırada yine heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kopan kaya ve toprak parçaları iş makinesi ile kamyonun üzerine düştü.

1 YARALI

Kazada iş makinesi operatörü Onur Akpınar yaralandı.

Yaralı operatör, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.