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    Düzce'de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı

    Kontrolden çıkan araçtan yara almadan çıkarılan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilen şahıs bayılma numarası yaparak ağlamaya başladı.
    • 15.09.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:26
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    Düzce'de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı

    Alkollü araç kullanımı bir kazaya daha neden oldu...

    Bu kez görüntülerin adresi Düzce.

    Gece saatlerinde seyir halinde olan S.A. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    1.16 promil alkollü olduğu belirlendi

    Kontrolden çıkan araç takla atarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğunu belirledi.

    Düzce de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı #1

    Aracı başkasının kullandığını iddia etti

    Bunun üzerine ehliyetine el konulacağını ve hakkında adli işlem başlatılacağını anlayan S.A., aracı başkasının kullandığını, kaza sonrası ise kaçtığını iddia etti.

    İncelemelerin ardından araç sürücüsünün S.A. olduğu tespit edildi.

    Düzce'de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı VİDEO

    Düzce de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı #2

    Bayılma numarası yaptı

    Polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilen şahıs, bu kez de bayılma numarası yaparak ağladı.

    'Bunalıyorum' diyerek bağıran sürücü, araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı #3

    Düzce de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı #4

    Düzce de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı #5

    Düzce de kaza yapan alkollü sürücü bayılma numarası yaptı #6





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