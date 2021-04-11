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    Düzce'de 'lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasbetti

    Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanan zanlı tutuklanırken, araç sahibine teslim edildi.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 10:28
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    Düzce'de 'lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasbetti

    Düzce’nin Orhangazi Mahallesi’nde F.B., S.D., Ç.Ç. ve R.D. isimli şahıslar, bir araya gelerek sohbet etmeye başladı.

    F.B., sohbet sırasında arkadaşı S.D'nin aracının anahtarını aldı.

    Arkadaşlarının yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan F.B., S.D'nin aracını alarak hızla olay yerinden kaçtı.

    TUTUKLANDI

    Aracının gasbedildiğini gören S.D., hemen durumu polise bildirdi.

    Polis ekiplerinin yaptığı takip sonrasında şehir polis kameralarına takılan otomobil yakalandı. Araç sahibine teslim edilirken, F.B. gözaltına alındı.

    F.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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