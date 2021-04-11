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- Düzce'de 'lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasbetti
Düzce'de 'lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasbetti
Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanan zanlı tutuklanırken, araç sahibine teslim edildi.
- İHA
- 11.04.2021 - 10:28
Düzce’nin Orhangazi Mahallesi’nde F.B., S.D., Ç.Ç. ve R.D. isimli şahıslar, bir araya gelerek sohbet etmeye başladı.
F.B., sohbet sırasında arkadaşı S.D'nin aracının anahtarını aldı.
Arkadaşlarının yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan F.B., S.D'nin aracını alarak hızla olay yerinden kaçtı.
TUTUKLANDI
Aracının gasbedildiğini gören S.D., hemen durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin yaptığı takip sonrasında şehir polis kameralarına takılan otomobil yakalandı. Araç sahibine teslim edilirken, F.B. gözaltına alındı.
F.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.