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- Düzce'de nefes borusuna kaçan döner sebebiyle öldü
Düzce'de nefes borusuna kaçan döner sebebiyle öldü
Tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler, dönerin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
- 23.08.2022 - 08:39
Düzce'nin Kültür Mahallesi'ndeki Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki işletmeden 68 yaşındaki İrfan Güler, döner almak istedi.
Bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı.
Yaşamını yitirdi
Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu 68 yaşındaki Güler, oturduğu yerde hayatını kaybetti.
Otopsi yapılacak
Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.