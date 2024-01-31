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Düzce'de polis aramasında araçtan 2 bin 240 adet uyuşturucu hap çıktı

Düzce'de polis aramasında araçtan 2 bin 240 adet uyuşturucu hap çıktı Düzce'ye polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.