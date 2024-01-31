Düzce'de polis aramasında araçtan 2 bin 240 adet uyuşturucu hap çıktı
İHA

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen aracı durdurdu.

2 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Araç sürücüsü Z.E. yakalanırken, araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)