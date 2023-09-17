Düzce'de sürücüsü rahatsızlanan minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı

DHA
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen Köprüsü mevkisinde Şanlıurfa'dan İstanbul'a aile ziyaretinden dönenleri taşıyan Salih Sezer idaresindeki minibüs, iddiaya göre sürücüsünün kan şekeri düşünce kontrolden çıktı.
Minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.
3 kişi yaralandı
Kazada araç içinde bulunan 8 yaşındaki Elanur Ateş, 34 yaşındaki Hülya Ateş ve 55 yaşındaki Zeliha Sezer yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayati tehlikeleri bulunmuyor
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)