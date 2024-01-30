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Düzce'de trafik ekipleri denetimde! 4 milyon 853 bin 523 lira ceza kesildi

Düzce'de trafik ekipleri denetimde! 4 milyon 853 bin 523 lira ceza kesildi Düzce'de 12 bin 490 araç denetlenirken, 8 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 136 araç ise trafikten men edildi.