Düzce'de trafik ekipleri denetimde! 4 milyon 853 bin 523 lira ceza kesildi

İHA
Son zamanlarda trafik ekiplerinin yaptığı denetimler artırıldı.
Özellikle Düzce'de denetimleri sıklaştıran ekipler, bir hafta boyunca kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı.
Yapılan denetimlerde; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, zorunlu kar lastiği döneminde kar lastiği takmayan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen bin 959 araç sürücüsüne toplamda 4 milyon 853 bin 523 lira cezai işlem uygulandı.
12 bin araç denetlendi
12 bin 490 araç denetlenip, 8 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken 136 araç trafikten men edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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