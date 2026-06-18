Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasına yeni dalga operasyonlarla genişletilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak, 11 Haziran'da düzenlenen operasyonda aralarında çok sayıda tanınmış ismin bulunduğu 22-23 şüpheli gözaltına alındı.

23 İSİMDEN 9'U TUTUKLANDI

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ve 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, aralarında Berdan Mardini'nin de bulunduğu 16 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer gibi isimler bulunuyor.

"KULLANMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan, Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde, "Uyuşturucu kullanmam mümkün değil." diyerek iddiaları reddeden Mardini, "Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır." sözlerini kullandı.

"GÜL BAHÇELERİM VAR"

Telefonunu rızasıyla teslim ettiğini ancak özel sebeplerle şifresini vermediğini de ifade eden Mardini, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum.

"KANIMDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMAYACAK"

Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır.

Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim.

Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum.”