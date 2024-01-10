Edirne buz kesti! Sokaklar boş kaldı... Soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne’de hava sıcaklığı sıfırın altında eksi derecelere kadar düşünce vatandaşlar, sokaklardan çekildi.

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İHA

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor...

Özellikle Edirne'nin rakımı yüksek ilçe ve köylerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar etkisini artırarak devam etti.

Kent merkezinde ise “kuru soğuk” ve “Trakya ayazı” etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde soğuk iyiden iyi kendisini hissettirmeye başladı.

Bu durum yayaların ilerlemesini de güçleştirdi.

Sokaklar sessizliğe gömüldü

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boş kalan cadde ve sokaklar, bu kez de soğuk hava nedeniyle boş kaldı.

Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı Saraçlar Caddesi, adeta sessizliğe büründü. Pandemi döneminden sonra en sakin günlerinden birini yaşayan Saraçlar Caddesi’nde bulunan bazı vatandaşların da şal ve şapka takarak soğuktan korunmaya çalıştıkları görüldü.

"Edirne'nin ayazı meşhurdur"

Edirneli vatandaşlar, kentin tava ciğerinin meşhur olduğu kadar ayazının da meşhur olduğunu söyledi.

Soğuk havaya dikkat çeken Edirneliler bere, şapka ve eldiven kullanarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)