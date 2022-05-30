Edirne’de aileleri korkutan paylaşımlar asılsız çıktı

Sosyal medya hesaplarından yapılan, kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyasının kız çocuklarını kaçırdığı yönünde paylaşımların aslının olmadığı belirtildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan “Kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyası 11 yaşındaki bir kız çocuğunu paten sürerken kaçırmaya çalıştılar ama yere düştüğü için kızı kaçıramamışlar, kızın söylediklerine göre beyaz araba içinde ağzı yüzü kan içinde baygın halde 3 kız çocuğu daha varmış lütfen dikkat edelim.” paylaşımı ile ilgili inceleme başlatıldı.

“Konu asılsız”

İnceleme tamamlandı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama geldi.

DHA’da yer alan açıklamada “Bu içerikte sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oluyor. Konu asılsız. Konu hakkında gerekli inceleme yapılıyor. Vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerekmekte olduğunu hatırlatıyoruz. Gerçeği yansıtmayan bilgilerin paylaşılması hukuki sorumluluk doğuracağını bilgilerinize sunarız.” denildi.