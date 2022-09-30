Edirne’de arkadaşını sırtından ve göğsünden bıçakladı

Birlikte alkol alan iki arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflardan biri hastanede tedavi altına alınırken, diğeri cezaevine gönderildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde birlikte alkol alan E.S. ve O.G. isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma sonrası O.G., E.S.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladı.

Bıçaklandı, eve gitti

Bıçaklanmasının ardından eve giden şahıs, bir süre sonra fenalaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi’ne kendi imkanlarıyla gitti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, akciğerlerinde kısmi sönme meydana gelen ve hayati tehlikesi devam eden E.S., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralama olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Saldırgan tutuklandı

Mağdurun ifadeleri doğrultusunda araştırmalarını sürdüren ekipler, şüpheli O.G.'yi yakaladı.

İHA'nın haberine göre Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltında alınan O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.