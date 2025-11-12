Edirne'de belediyenin köpek toplama görüntüleri tepki çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen toplama çalışmalarında zaman zaman istenmeyen görüntüler yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda belediye görevlisinin uyuşturucu iğneyle bayıltılan köpeği boynuna bağladığı iple yerde sürükleyerek toplama aracına götürdüğü anlar büyük tepki topladı.

Olayın Karaağaç Mahallesi yakınlarında yaşandığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Belediyeden yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin belediye çalışanı olduğu doğrulanırken ilgili personelin uyarıldığı belirtildi.

Ancak vatandaşlar hayvanların toplanma şekline tepki göstererek daha insancıl yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Edirne Belediyesi tarafından il dışında yapılması planlanan ve haziranda tamamlanması beklenen yeni barınma merkezinin hala açılamamış olması mevcut kedi köpek ve barınma evinin olumsuz koşullarının artmasına neden oluyor.

Toplanan köpeklerin kapasitenin çok üzerinde olması zaman zaman barınma evinde hayvan ölümlerinin de artmasına sebep olduğu iddia ediliyor.