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    Edirne'de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı

    Kına gecesinden bir gün önce gittiği nişanlısının evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan damat hastaneye kaldırıldı.
    • 19.11.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 17:29
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    Edirne'de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı

    Edirne'de H.S. adlı damat, kına gecesi arefesi otomobiliyle nişanlısı G.Z.'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

    H.S., otomobilden indiği esnada onu bekleyen şüphelilerin bulunduğu araçtan açılan ateşle yaralandı.

    Silah seslerini duyan yaralı H.S.'nin yakınları olaya müdahale etti ve kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

    Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı

    Polis ekipleri olay yerine geldi ve bölgede çeşitli güvenlik önlemi alıp olay yerini inceledi.

    AA'nın haberine göre, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 2 şüpheli kent çıkışında polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Edirne de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı #1

    Edirne de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı #2

    Edirne de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı #3

    Edirne de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı #4

    Edirne de damat kına gecesi arefesi silahlı saldırıya uğradı #5


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