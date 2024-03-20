Edirne'de doktora şiddet uygulayan şahıs tahliye edildi Annesinin ölüm haberi üzerine doktora saldıran ve yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede yaptıklarından dolayı pişman olduğu söylerken, mahkeme heyeti tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

Edirne'de annesinin ölümü üzerine acısını doktora şiddet uygulayarak çıkardı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi.

Doktora saldırdı

Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu.

Gözaltına alındı

Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı.

Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

Duruşma görüldü

Volkan Kuşçu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kuşçu, ikinci duruşmaya tutuklu bulunduğu Edirne L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Şiddet gören kadını avukat babası savundu

Duruşmaya, B.B.Ö.'nün avukatlarıyla birlikte, babası Tunceli Barosu'na bağlı avukat Taner Özdeş de katılıp, kızının savunmasını üstlendi. Duruşmayı Edirne Tabip Odası'na bağlı çok sayıda doktor ve sağlık çalışanları da izledi.

Savcı, Volkan Kuşçu'nun tutukluluk halinin devamını isterken, B.B.Ö.'nün avukatları da aynı isteğe katıldıklarını beyan etti.

Duruşmada söz alan B.B.Ö.'nün avukatı ve babası Taner Özdeş, sanığın yaptığı saldırının hiçbir bahanesi ve izahının olmadığını, sinsice ve canavarca hisle yaptığını söyledi.

Saldırıda gözü nde hasar oluştu

Saldırı sonucu kızının sol gözünde, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek hasar oluştuğunu anlatan Özdeş, verilecek cezanın emsal teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

Özür diledi

Söz verilen sanık Volkan Kuşçu ise hayatta tek varlığı olan annesini kaybetmenin etkisiyle bilinçsizce ve istemsizce saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyip, B.B.Ö. ve ailesiyle tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.

Tahliye edildi

Mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan Kuşçu'nun tahliyesine karar verip, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

"Hiçbir takdir indirimi uygulanması mümkün değil"

Duruşma sonrası açıklama yapan Taner Özdeş, karara tepki gösterdi. Özdeş, "Adaletin işlemediğine bir örnek de az önce yaşadık. Çünkü kızımın, aynı zamanda müvekkilimin gözünde hasar oluştu ve basit tedaviyle giderilemeyecek bir hasar bu. Gencecik bir kız çocuğu, sağlık çalışanı, mesleğinin hemen başında bir emekçi. Olayda birden çok ağırlaştırıcı sebep var. Hiçbir takdir indirimi uygulanması mümkün değil. Haksız tahrikten bahsediyorlardı, onun da uygulanması mümkün değil. Sağlık çalışanı görevini yaparken neyin tahriki olacak? Hiçbir zaman olmaz." dedi.

"40 gündür diken üstündeyiz"

Kızının gözünde de ciddi hasar oluştuğunu belirten Özdeş, "Biz zaten diken üstündeyiz, 40 gündür. Düşünün, okuyan bir insanın, hekim bir insanın gözünü kaybetmesi, benim de aynı şekilde gözümü kaybetmem. Bizim bir sürü insana faydamız oluyor, kamu görevi görüyoruz. Ne yazık ki, herhalde adalet mekanizması kamu hizmeti verdiğini unutuyor bazen. Kamu demek, toplum demek. Sağlıkçılar, hekimler var olacak ki, ben var olayım, onlar var olmazsa ben var olamam ki. Ama yaşam hakkı evrenseldir, bu olay da yaşam hakkının ihlaline yönelik, beden bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır. Bunun böyle basite alınmaması gerekir. Burada sokaktan geçen iki insan tartışmamış, bu saldırı devletin kurumunda gerçekleşiyor. Devletin o hekimi koruması gereken bir yerde gerçekleşiyor. Onu yapamadın bari adalette yap. Devletten beklentimiz budur." diye konuştu.

"Ben tüm işlerimi bırakacağım, bu mücadeleyi vereceğim"

Sağlıkta şiddetle ilgili yasaların değişmesi gerektiğini de söyleyen Özdeş, "Ciddi tedbirler alınması lazım, koruyucu önlemler alınması lazım, yasaların değişmesi lazım. Adaletin tecelli harfi harfine tecelli etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağım. Ben tüm işlerimi bırakacağım, bu mücadeleyi vereceğim. Hem meclis düzeyinde, hem de yargı düzeyinde bu mücadeleyi vereceğim." dedi.

"Bizlerin güvenli ortamlarda ve insanca koşullarda çalışmaya ihtiyacı var"

Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun da sağlıkta şiddetle ilgili bir an önce ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Altun, "Sağlık hizmeti kamusal bir hizmettir. Bu hizmetin sürdürülmesi sırasında gerek hekimlere, gerekse diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilebilir bir tarafı yok. Bizlerin güvenli ortamlarda ve insanca koşullarda çalışmaya ihtiyacı var. Öncelikli olarak bu güvenliği sağlamak kamu otoritesinin görevi. Bunun haricinde bakıldığında buna yönelik caydırıcı önlemlerin alınması, yasaların çıkarılması gerekiyor. Aksi halde bunun önüne geçilmesi son derece zor. Sağlıkta fiziksel ve sözel şiddet günlük yüzleri bulmuş durumda. Bir an evvel acil önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)