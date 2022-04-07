Asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu çevreye yayılan zifti temizleme çalışmaları devam ederken, tesisin ÇED raporu bulunmadan faaliyete başladığı belirlendi.

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında dün, bir asfalt şantiyesinin 5 bin 500 tonluk fuel oil havuzunda meydana gelen patlamada tonlarca bitüm adı verilen zifte çevreye yayıldı.

4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtilen havuzdan sızan zift, geçtiği bölgedeki ekili buğday tarlaları ile yakındaki bir dereyi siyaha boyadı.

İş makineleri ile yapılan çalışmalarla, sızıntının önüne geçilip bölgede temizleme çalışması başlatıldı.

Temizlik sırasında, tarla faresi kurtarıldı

Temizlik çalışmaları bugün de devam etti. Şantiye ekiplerinin çalışması sırasında zift kaplı zemin üzerinde bulunan bir fare kurtarıldı.

Zift temizliği yaptığı sırada fareyi fark eden kepçe operatörü, kontak kapatıp kurtarmak için araçtan indi. Fareyi alarak tarım alanına geri bırakan işçi, daha sonra çalışmasına devam etti.

Edirne’de fuel oil kazanı patlayan tesisin, ÇED’siz olduğu ortaya çıktı ViDEO

Temizleme çalışmalarının bugün de sürdüğü bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu komisyon, incelemede bulundu. Yapılan çalışmalarda, tesisin ÇED raporu bulunmadığı belirlendi.

“Perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlemlenmiştir”

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, bakanlığın talimatıyla ve Edirne Valiliği'nin koordinesinde ekiplerin alanda inceleme başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bitümlü malzemenin depolandığı yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu malzeme ivedilikle kuruyan, sertleşen bir malzeme olduğundan dolayı malzemenin ilerlemesi dar bir alanda olmuştur. Şu anda malzeme kurumuş durumda.





“Çevre mevzuatı hükümleri gereğince de bertaraf yapılacaktır”

Arkada da gördüğünüz gibi araç ve gereçlerle malzeme sahadan kaldırılmaktadır. Çevre mevzuatı hükümleri gereğince de bertaraf yapılacaktır. Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz.





“Tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir”

Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle birlikte burada. Konu üzerinde incelememizi ve tahkikatımızı yapmaktayız. Söz konusu olan tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlamıştır. Bu alanla ilgili ivedilikle çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çabalıyoruz.





“Özelliğinden dolayı kuruma ve sertleşme özelliğine sahip”

En kısa zamanda arazi temizlenmiş bir şekilde hazır hale getirilmiş olacak. Araziden de görüldüğü gibi çok dar bir alanda yayılım gösteriyor. Malzeme zaten kendi özelliğinden dolayı kuruma ve sertleşme özelliğine sahip olduğundan dolayı sert bir malzeme haline gelmiştir. Bu alan, çok kısa zamanda temizlenecektir.”