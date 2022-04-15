Edirne'de hem evleri hem tüp bebek paraları yanan Balcı çiftine yardım yağdı

Evlerinde çıkan yangında tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin lirası da yanan Balcı çiftinin yüzü, hem devlet kanadından hem vatandaşlardan gelen yardımlarla güldü.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde ikamet eden 12 yıllık evli Rasim (51) ve Hatun (38) Balcı çifti, 3 kez tüp bebek tedavisi almalarına rağmen evlat hayalleri gerçek olmadı.

Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı çifti umutlarını yitirmedi. Para biriktirip yakın çevresinden de borç alan çift, tedavi için Ramazan ayının bitmesini beklerken, evlerinde çıkan yangında tüp bebek birikimleri yok oldu.

DHA’nın haberine göre; 10 Nisan'da elektrik kontağından çıkan yangında, Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira yandı.

Evleri de küle dönen Balcı çiftinin yaşadıklarının haber olmasının ardından, Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı.

“Evi yeninden inşa etme imkanımız olacak”

Öte yandan Edirne Valisi Ekrem Canalp da dün aileyi ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun da aileye destek verdiğini belirten Vali Canalp, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, ailemizin evlerini devlet imkanlarımızı kullanmak suretiyle yapacağız. Bir defa AFAD'dan alacağımız bir destek var. Bunun dışında Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız destekleyecek.





Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, şu anda aileye nakdi olarak da bir destekte bulundu. Bunun dışında Edirne Valiliği Çevre Vakfı'ndan ihtiyaç duyduğu betonu ailemize temin edeceğiz. Aynı şekilde Özel İdaresi'nden de iş makineleriyle ailemize destek vermek suretiyle buradaki evi yeninden inşa etme imkanımız olacak.

Aynı zamanda da ailemiz tüp bebek hayalinin yarım kaldığını söylemiş ve Hatun Hanım üzüntülerini ifade etmişti. Buradan Hatun Hanım ve Rasim Bey'in bu isteğini karşılıksız bırakmamak adına İstanbul'da özel bir hastanede ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı, ücretsiz karşılamayı kabul ettiler. İnşallah İstanbul'da da tüp bebek tedavilerini de bu şekilde karşılama imkanımız olacak. Ümit ediyorum ki; ailemiz önümüzdeki yıla, yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek.”

Edirne'de hem evleri hem tüp bebek paraları yanan Balcı çiftine yardım yağdı VİDEO



“Türkiye'nin her yerinden yardım için arayanlar oldu”

Evlerinin yanmasıyla birlikte tüp bebek hayalleri de yanan Rasim Balcı, "Evimiz yandı, kullanılmaz hale geldi. Siz haberi yaptıktan sonra Türkiye'nin her yerinden yardım için arayanlar oldu. Yakın çevreden gelenler, arayanlar da var, Allah razı olsun. Evimiz yandı, üzüldük. Şimdi yapılacak yardımlar için sevinçliyiz. Yardımları bekliyoruz." dedi.

“Devletin eli bize uzandı"

Hatun Balcı da evleri ile tüp bebek için biriktirdikleri paranın yanmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını fakat desteklerle umutlandıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olur. Kayseri'den hocamız aradı, inşallah o da halledilecek. Çok mutluyuz, çok şükür. Evimizi de Edirne Valiliği yaptıracak. Hasar tespiti yapıldı, devletin eli bize uzandı." diye konuştu.