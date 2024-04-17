DHA

Edirne'de yaşayan Berşan Aksak, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuğunu görmek istediğini belirtti ve boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Petek Aksak'ı buluşmaya çağırdı.

4 yaşındaki kızını yanına alan Petek Aksak, Berşan Aksak ile bir araya geldi.

Berşan Aksak'ın konuşmayı kızı olmadan yapmak istemesinin üzerine kızını evine bırakan Petek Aksak, bu kez Berşan Aksak ile Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu.

Burada ikili arasında tartışma çıkarken Berşan Aksak, çıkardığı tabanca ile 3 el ateş açarak Petek Aksak'ı öldürdü.

5 ayrı suçtan kaydı çıktı

Kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ilk ifadesinde; tartışma sırasında olayın aniden geliştiğini iddia eden Aksak, tutuklanıp, cezaevine konuldu. Petek Aksak ise, gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Ben senin annenin katiliyim nasıl diyeceksin"

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde Petek'in annesi Pınar Otçu ile bir araya gelen kadın kuruluşları, tepkilerini dile getirdi.

Petek'in annesi Pınar Otçu, Berşan Aksak'ı önce Allah'a sonra devlete havale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum. İçim yanıyor anneyim, torunum için dayanacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum; benim ciğerimi yaktın sen yavruna nasıl hesap vereceksin ? 'Ben senin annenin katiliyim' nasıl diyeceksin? Nasıl yüzün olacak? Yüzüne nasıl bakacaksın? O çocuk büyüdüğünde ‘Senin annen bir melekti ben onu katlettim. O kadar caniydim ki gözüm kimseyi görmedi. Ben ona defalarca ateş ettim’ Hiç için sızlamadan nasıl diyeceksin bunu ? O yavrunun psikolojisi ne olacak ? Yavrumun yavrusunun bana emanet edilmesini istiyorum. Onu zaten bir benim doğurmadığım kaldı.



Ben büyüttüm, annesinin karnında geldi. Bu yaşa kadar ben büyüttüm onu. Babasının bir yudum lokması yoktur boğazından geçen. Babası bu zamana kadar çalışmadı. Her şey var, saygısızlık, uyuşturucu, kumar zaten boşanma aşamasındaydı 1 ay sonra mahkemesi vardı. Benim kızım torunumla sürekli bendeydi. Ben kol kanat gerdim. Ben çocuklarıma hayatımı feda ettim. ‘Seni seviyorum ama öldürmem gerek’ Bu ne demek sen nasıl bir ruh halindesin. Önce Allah'a sonra da devletimize havale ediyorum. Yüreğimde alev topu var ama tek tesellim torunum.