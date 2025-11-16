Edirne'de köy merasında bulunan top mermisi imha edildi

- Edirne'de, Büyükdöllük köyü merasında mantar toplayan bir vatandaş, patlamamış bir top mermisi buldu.
- İhbardan sonra jandarma ekipleri bölgeye gelerek mermiyi inceleyip patlatarak imha etti.
- Bölgedeki güvenlik sağlandıktan sonra vatandaşlar bilgilendirildi.
Edirne'de korkutan anlar...
Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü merasında mantar toplamaya çıkan Serdar Çayan, patlamamış bir top mühimmatı bulunca durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi.
JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine meraya aralarında patlayıcı imha timinin de bulunduğu jandarma ekipleri sevk edildi.
Mühimmat üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, geçmiş döneme ait top mermisi olduğunu belirledi.
PATLATILARAK İMHA EDİLDİ
Jandarma ekipleri merada bulunanları uzaklaştırıp, çevre güvenliğini sağladıktan sonra top mermisini patlatarak imha etti.
"MANTAR TOPLAMAK İÇİN GELMİŞTİK"
Top mermisini bulan Serdar Çayan, "Büyükdöllük merasına mantar toplamak için gelmiştik hafta sonu. Gezerken paslı, tozlu bir top mermisine denk geldik. Patlamamış bir mermiydi.
112’yi aradık, bizi jandarmaya yönlendirdiler. Jandarma da bomba imha ekibiyle birlikte gelip imha ettiler" dedi.