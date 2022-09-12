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    Edirne’de midibüsün çarptığı kadın öldü

    Yolcu midibüsünün kavşaktan dönerken çarptığı 2 çocuk annesi, hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 12.09.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:16
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    Edirne’de midibüsün çarptığı kadın öldü

    Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.A. kontrolündeki 22 M 0055 plakalı yolcu midibüsü; kavşaktan dönerken, çalıştığı börekçiye gitmek için yolun karşısına geçen 2 çocuk annesi Filiz Tığlı'ya (44) çarptı.

    Sabah saatlerinde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tığlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    DHA’nın haberine göre midibüsün sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

    Edirne'de midibüsün çarptığı kadın öldü VİDEO

    Feci kaza kamerada

    Tığlı'nın cansız bedeni ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza ise yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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    Edirne’de midibüsün çarptığı kadın öldü #2

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