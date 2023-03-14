Edirne'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Keşan ilçesinde ilerleyen minibüs, dönüş yaparken otomobille yan tarafından çarpıştı. Otomobilin çok hızlı olduğu iddia edilirken, minibüste yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilerleyen H.A. (26) idaresindeki 22 M 4041 plakalı şehir içi minibüsü, kavşak noktasından Fehmi Kubilay Caddesi'ne doğru dönüş yaptı. Manevra yapan ve içinde yolcularını taşıyan minibüse, aynı yönde arkasından ilerleyen A.G. (20) yönetimindeki 39 ABC 567 plakalı otomobil yan tarafından çarptı. Otomobil sürücüsü aşırı hızlıydı iddiası Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otomobil sürücüsünün cadde üzerinde çok hızlı ilerlediği iddia edildi. Minibüsteki 5 kişi yaralandı Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, polis ve belediye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada iki tarafın şoförleri ile birlikte yolcu minibüsü içinde yolcu olan İ.K. (20), E.Ö. (18) ve B.E. (18) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.